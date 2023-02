I convocati per Avellino-Viterbese: un portiere salterà la sfida Domani (ore 14.30) la prima di due sfide casalinghe consecutive per i lupi

È la vigilia di Avellino-Viterbese e Massimo Rastelli non avrà a disposizione Richard Marcone. L'estremo difensore non figura nell'elenco dei convocati diramata dal tecnico biancoverde: l'influenza blocca l'ex Potenza. Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio restano ai box: sempre terapie per il difensore e il centrocampista.

I calciatori a disposizione di Rastelli

Portieri: 1 Pane, 16 Pizzella, 50 Mele;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 35 Solaro, 39 Perrone, 42 Moretti;

Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi, 36 Fusco.