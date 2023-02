Avellino-Viterbese: le probabili formazioni, torna Tito e novità in mediana Serie C: alle 14.30 il calcio d'inizio della sfida al "Partenio-Lombardi"

Alle 14.30 sarà calcio d'inizio per Avellino-Viterbese, il primo di due match casalinghi consecutivi per i lupi, che poi sabato (ore 14.30) ospiteranno anche la Virtus Francavilla: iniziativa del biglietto unico lanciata dal club irpino per ottenere la maggior spinta possibile sugli spalti in un doppio turno interno reso ancora più importante dalla sconfitta rimediata a Cerignola, che ha decisamente rallentato la risalita biancoverde in chiave quarto posto, ma allo stesso tempo per il posto playoff.

La probabile formazione biancoverde

L'Avellino si presenterà con il ritorno di Tito sulla fascia sinistra e la novità di Matera, rientrante dopo l'infortunio, in mediana. Mazzocco partirà dalla panchina dopo il fastidio al polpaccio accusato a inizio settimana, che l'ha portato alla gestione lungo la preparazione verso la sfida con i laziali. Pane in porta (Marcone, bloccato dall'influenza, è fuori dalla lista dei convocati), linea difensiva con Ricciardi, Benedetti, Moretti e Tito, reduce dal turno di squalifica scontato a Cerignola e dai dubbi per il colpo alla schiena rimediato in allenamento, a centrocampo Matera, Casarini e D'Angelo, in attacco Trotta, Marconi e Russo.

L'ottimo momento dei laziali

La Viterbese è reduce da due vittorie consecutive, l'ultima contro la capolista Catanzaro, imbattuta fino al match del "Rocchi". Con Lopez è un'altra squadra, che ha cambiato passo. Sarà modulo 3-5-2 con Jallow e Marotta in attacco.