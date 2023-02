Avellino, che tonfo! Viterbese corsara al Partenio (0-2) Una doppietta di Marotta per il secondo ko casalingo. A fine gara esplode la contestazione

Al Partenio in campo Avellino-Viterbese, lupi chiamati a riscattare il ko di Cerignola e risalire la china in classifica. Viterbese galvanizzata dalle vittorie contro Monopoli e Catanzaro.

In avvio Rastelli preferisce Rizzo e Auriletto a Ricciardi e Benedetti in difesa. A centrocampo Maisto titolare in luogo di Mazzocco, in attacco confermato il tridente Russo-Marconi-Trotta.

Primo tempo

Pronti via e ospiti subito avanti: Marotta sorprende Pane che si lascia passare il pallone sotto il corpo per l'1-0 Viterbese. Inizio imbarazzante degli irpini che al 17' sono già sotto di due: Moretti stende Mungo in area, dal dischetto Marotta fa doppietta.

I lupi non reagiscono, sono completamente fuori dalla partita e anzi, prima dell'intervallo, sono ancora i laziali a sfiorare il 3-0 con un indiavolato Marotta, fermato da Pane.

Secondo tempo

In avvio di ripresa si intravede una timida reazione biancoverde. Prima Russo impegna Bisogno che sventa a mano aperta, poi Moretti è sfortunato quando colpisce la traversa al 55'. Al 60' Tito, sbilanciato, cade in area ma per il direttore di gara è tutto regolare tra le proteste irpine.

Via via la pressione di Russo e compagni si esaurisce e anzi è la Viterbese a sfiorare il tris, ancora con Marotta. L'assetto iperoffensivo del finale con Marconi, Gambale, Di Gaudio e Kanoutè non produce alcun effetto per i padroni di casa.

Finisce così, con i lupi sommersi dai fischi, esplode la contestazione nei confronti di squadra, proprietà e direttore sportivo.