Avellino: così i playoff sono un miraggio. I numeri dell'involuzione Piazza disorientata dalla capacità dei biancoverdi di buttarsi via dopo la vittoria sul Crotone

Involuzione e certezze che volano via. Se anche Pane, protagonista nel rilancio (non pieno, ma che comunque aveva garantito buone chance di assalto al quarto posto prima della trasferta di Cerignola), viene meno, il piano di risalita si complica decisamente in casa Avellino e i playoff non sono un sogno da vivere, ma diventano un miraggio nella prospettiva.

Risposte negative dopo il ko di Cerignola

Rastelli non l'aveva nascosto alla vigilia della gara con la Viterbese: solo un successo avrebbe garantito l'archiviazione del passo falso in terra pugliese. Invece, è arrivata un'altra sconfitta pesante (la decima in campionato), nata con un avvio choc e che ha visto gli irpini incapaci di firmare la reazione, auspicabile dopo gli episodi che hanno aperto la strada alla terza vittoria consecutiva dei laziali, penultimi a quota 24 (con due punti di penalizzazione), con Marotta protagonista.

Niente alibi in virtù del nuovo passo falso

Il campionato da montagne russe dell'Avellino prosegue. Dopo due vittorie consecutive, ottenute con forza e qualità, ecco due ko di fila che rimettono tutto in discussione. L'alibi del mancato fischio arbitrale per la spinta di Achik, che ha portato allo scontro Auriletto-Pane e al gol del ribaltone Cerignola, già non reggeva nel complesso per la brutta prova del 12 febbraio, vola via completamente con i limiti espressi dalla squadra contro la Viterbese in termini tecnici e caratteriali.

Sabato (ore 14.30) nuovo match casalingo

L'Avellino resta in zona playoff per il rotto della cuffia dopo 28 giornate. In un campionato ricco di sorprese ogni settimana, i biancoverdi occupano il decimo posto effettivo della classifica con un solo punto di vantaggio sul Taranto, sul Giugliano e sulla Virtus Francavilla, che sabato (ore 14.30) sarà ospite dei lupi al "Partenio-Lombardi". I biancazzurri sono reduci dal ko casalingo contro il Crotone (1-2) e fuori casa non hanno mai vinto in campionato (l'ultimo successo esterno in gara ufficiale è datato 2 febbraio 2022). L'Avellino è chiamato a confermare le difficoltà della Virtus Francavilla in trasferta per evitare di scivolare ulteriormente nella crisi in cui all'improvviso è piombato.