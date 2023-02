Avellino: porte chiuse fino a sabato, ecco come si avvicina alla nuova sfida Lavoro che proseguirà lontano da occhi indiscreti verso la sfida contro la Virtus Francavilla

Unica seduta, alle 15 in giornata, domani e giovedì, alle 11 di rifinitura venerdì mattina, alla vigilia del match contro la Virtus Francavilla: l'Avellino è al lavoro per il rilancio immediato dopo il flop casalingo, maturato in pochi minuti contro la Viterbese, in una gara in cui sono risultati evidenti limiti tecnici e caratteriali, da risolvere in fretta per sognare davvero un cammino playoff da protagonista all'interno di una stagione che fin qui ha regalato ben poche emozioni al pubblico biancoverde.

Riecco Marcone, Mazzocco da valutare

Quando sembrava aprirsi un varco in un'annata iniziata male, proseguita sulle montagne russe, le due vittorie consecutive contro il Potenza e il Crotone sono state letteralmente annullate dai ko contro il Cerignola e la Viterbese. Ieri la ripresa nel day after della sconfitta contro i laziali in virtù della settimana corta. Senza Massimo Rastelli, impegnato a Coverciano per la "Panchina d'Oro", i lupi hanno ritrovato Richard Marcone in gruppo. Gestione per Davide Mazzocco: il fastidio al polpaccio, accusato in avvio della scorsa settimana, limita il centrocampista alle terapie e al lavoro differenziato. Si conferma l'assenza di Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio: terapie per i lungodegenti ed è ancora lontano il rientro nelle scelte di Rastelli.