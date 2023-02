Avellino - Virtus Francavilla: differenziato per un centrocampista biancoverde Sabato (ore 14.30) la gara contro i biancazzurri. Occorre il rilancio ai lupi

Allenamento pomeridiano per l'Avellino con il rientro di Massimo Rastelli dopo il lunedì vissuto a Coverciano per la "Panchina d'Oro" con la squadra che nel frattempo riprendeva la preparazione nel day after del ko con la Viterbese, pesante negli equilibri stagionali degli irpini.

Mazzocco a parte, Aya e Dall'Oglio sempre ai box

Davide Mazzocco ha svolto solo allenamento differenziato a causa del fastidio al polpaccio accusato a inizio della scorsa settimana e che ancora limita l'azione del centrocampista, gestito dallo staff tecnico e medico. Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio restano lungodegenti: il difensore e il mediano continuano nel ciclo di terapie per dire addio ai problemi fisici che hanno determinato il lungo stop.

Palestra, poi campo per i lupi

La squadra si è allenata questo pomeriggio allo stadio Partenio-Lombardi con una prima parte in palestra. Poi i biancoverdi, in campo, hanno lavorato con esercitazioni specifiche di possesso palla e partitella finale.

Occhio alle ammonizioni

Lorenzo Moretti è entrato nell'elenco dei calciatori in diffida in virtù del quarto giallo rimediato nel match contro la Viterbese.