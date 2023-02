Djurdjevic per Avellino - Virtus Francavilla: gli arbitri del 29° turno Le designazioni della decima giornata di ritorno nel campionato di Serie C

La gara Avellino - Virtus Francavilla, valida per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C (girone C) e in programma sabato (ore 14.30) allo stadio "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste, che sarà coadiuvato dagli assistenti, Manuel Marchese della sezione di Pavia e Mario Chichi della sezione di Palermo, con Guido Verrocchi della sezione di Sulmona quarto ufficiale.

Nessun precedente con le due squadre

Il fischietto giuliano ha arbitrato 18 gare in stagione (3 del girone A, 4 del girone B, 2 del girone C, una di Coppa Italia di Serie C, una di Primavera 1, 6 di Primavera 2 e una del campionato under 18). Djurdjevic dirigerà per la prima volta una gara di Avellino e Virtus Francavilla.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventinovesima Giornata

A. Cerignola - Pescara: Fiero

Avellino - V. Francavilla: Djurdjevic

Crotone - Turris: Costanza

F. Andria - Foggia: Calzavara

Gelbison - Giugliano: Scatena

Juve Stabia - Catanzaro: Centi

Latina - Messina: Cavaliere

Monopoli - Monterosi: Giaccaglia

Potenza - Taranto: Virgilio

Viterbese - Picerno: Cherchi