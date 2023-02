Avellino: testa alla Virtus Francavilla. Colpo di scena a Foggia Due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nel 2023 per i lupi, mai continui nel percorso

Allenamento alle 15 e preparazione che prosegue a porte chiuse in casa Avellino. La società irpina, che dall'avvio della gestione tecnica di Massimo Rastelli aveva puntato sull'aprire il "Partenio-Lombardi" al pubblico e alla stampa per la prima seduta settimanale, ha deciso di ripartire lontana da occhi indiscreti per ricreare le condizioni del restart dopo le due sconfitte consecutive che hanno cancellato completamente la buona fase, creata con due vittorie di fila.

9 punti in 8 gare dal 7 gennaio

Fin qui è un 2023 che solo nel blitz operato a Potenza e nella gran serata vissuta nel Monday Night con il Crotone ha visto i biancoverdi salutare il terreno di gioco con soddisfazione: nel complesso nelle 8 gare giocate da gennaio solo 2 vittorie con 3 pareggi e 3 sconfitte a cui si aggiunge il successo contro il Pescara per il percorso nel girone di ritorno, aperto il 23 dicembre scorso.

Gallo si è dimesso dal ruolo di allenatore della squadra pugliese

Nel frattempo, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata ieri la notizia delle dimissioni presentate da Fabio Gallo a Foggia e accettate dal club rossonero. I satanelli erano reduci dal 3-0 rifilato alla Juve Stabia e da un netto percorso di crescita, utile per il quarto posto in classifica.

Il comunicato ufficiale dei satanelli

"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver ricevuto e accettato le dimissioni del tecnico della prima squadra Fabio Gallo. - si legge nella nota diffusa dalla società pugliese - Il club rossonero ringrazia mister Gallo per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali".