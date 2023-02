Avellino: nuovo stop per un attaccante biancoverde Si avvicina la sfida casalinga contro la Virtus Francavilla, in programma sabato (ore 14.30)

Massimo Rastelli non ha potuto contare su Antonio Di Gaudio nell'allenamento pomeridiano. Riposo a scopo precauzionale e nuovo stop per l'attaccante dell'Avellino, spesso limitato dagli infortuni nella sua avventura in Irpinia: scelta dello staff tecnico e medico biancoverde nella gestione delle risorse. Di Gaudio si è sottoposto a terapie a causa dei postumi di una ginocchiata rimediata al quadricipite. Ancora lavoro differenziato per Davide Mazzocco: il centrocampista è limitato dal fastidio al polpaccio accusato in avvio della scorsa settimana.

Aya e Dall'Oglio sempre ai box

Conferma delle terapie per i lungodegenti, Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio. Allenamento pomeridiano per i lupi. Fase di riscaldamento e successivo lavoro tattico con la classica partitella in famiglia che ha chiuso la sessione.