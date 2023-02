Verso Avellino - Virtus Francavilla: spari contro l'auto di Calabro In frantumi il lunotto posteriore. Indagano i Carabinieri per quanto accaduto nella notte

Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro l'auto, un'Audi A6, di proprietà del tecnico della Virtus Francavilla, Antonio Calabro, che ha subito sporto denuncia. La vettura dell'allenatore dei biancazzurri, prossimi avversari dell'Avellino sabato (ore 14.30) al "Partenio-Lombardi", era parcheggiata a Melendugno, in provincia di Lecce, nei pressi dell'abitazione di Calabro, svegliato nella notte dai colpi che hanno raggiunto il lunotto posteriore dell'auto, in frantumi. Indagano i Carabinieri su quanto accaduto e per risalire all'autore dell'atto subito dal tecnico di Galatina.