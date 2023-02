Avellino - Virtus Francavilla: cambio modulo e riecco Mazzocco per Rastelli Di Gaudio ancora ai box, terapie per l'attaccante con Aya e Dall'Oglio

In casa Avellino si profila il cambio di modulo: ipotesi 3-5-2 sempre più concreta con il passare delle ore. Riempire l'area con due punte e la terza pedina nella linea difensiva con il jolly Raffaele Russo a tutta fascia sulla destra: potrebbe essere questa la nuova soluzione tattica per i biancoverdi, chiamati a ritrovare stabilità difensiva, persa con 5 gol subiti in due gare (8 nelle ultime 4 sfide da due vittorie e due sconfitte), ma soprattutto a centrare una vittoria scacciacrisi dopo aver aperto il doppio turno casalingo con un brutto e inatteso stop contro la Viterbese. Sabato (ore 14.30) la sfida al “Partenio-Lombardi” contro la Virtus Francavilla.

Di Gaudio ancora ai box

Rastelli ha ritrovato Davide Mazzocco: allenamento in gruppo per il centrocampista. Ancora terapie per Antonio Di Gaudio, fermo a causa dei postumi di una ginocchiata rimediata al quadricipite, e per i lungodegenti, Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio. I lupi hanno sostenuto lavoro classico di pre-rifinitura con esercitazioni specifiche e partitella in famiglia.