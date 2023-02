Avellino: nuovo striscione della Curva Sud contro De Vito Esposto all'esterno della tribuna Montevergine dello stadio Partenio-Lombardi in serata

In serata la Curva Sud Avellino ha esposto un nuovo striscione all'esterno della tribuna Montevergine dello stadio "Partenio-Lombardi". Il tifo organizzato biancoverde ha espresso nuovamente il proprio malcontento con riferimento esplicito al direttore sportivo del club irpino, Enzo De Vito.

Lupi reduci da due ko consecutivi

Al termine del match perso contro la Viterbese la Curva Sud aveva manifestato il proprio disappunto per la prestazione della squadra con fischi e cori all'indirizzo della proprietà, dello staff tecnico e dirigenziale e dei calciatori. Ora il nuovo striscione dopo quelli già esposti a inizio stagione dopo la chiusura della sessione estiva del calciomercato.

Si avvicina la sfida con la Virtus Francavilla

Sabato (ore 14.30) l'Avellino ospiterà la Virtus Francavilla per la gara valida come ventinovesima giornata del campionato di Serie C (girone C). I lupi sono reduci da due ko di fila e occupano la decima posizione in classifica, l'ultima utile per accedere ai playoff.