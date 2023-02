Avellino, è crisi profonda: al Partenio passa anche la Virtus (0-1) Terzo ko di fila per i lupi che con D'Angelo sbagliano anche un rigore

Avellino-Virtus Francavilla, irpini a caccia del riscatto dopo due ko di fila. Francavilla che in campionato non ha mai vinto in trasferta. In avvio Rastelli si affida al 3-5-2 con Russo esterno offensivo e Tounkara in attacco preferito a Trotta.

Primo tempo

Primo quarto d’ora senza particolari sussulti, poi al 17’ Murilo la sblocca su assist di petto di Patierno con un bel tiro al volo all’angolino.

L’Avellino ci mette un po’ a reagire ma al 33’ ha la grande occasione per pareggiare. Fallo di mano di Minelli e l’arbitro fischia il rigore. Dal dischetto però D’Angelo si fa ipnotizzare da un ottimo Avella che neutralizza la conclusione.

Finisce qui la prima frazione: Avellino, nonostante il cambio modulo, ancora una volta deludente e poco incisivo in attacco.

Secondo tempo

Nella ripresa Rastelli ne cambia subito tre: dentro Trotta, Kanoutè e Ricciardi. L’occasionissima ai lupi capita al 55’ ma Avella si supera sulla girata ravvicinata di Trotta.

Poi, dopo un parapiglia con reciproci spintoni, espulsi Idda e Kanoutè. La partita, con il passare dei minuti, va spegnendosi e c’è poco da annotare, se non un tentativo di Russo, alto.

Nel finale convulso un gol annullato a Trotta (sbracciata su Caporale) e la traversa pizzicata da Marconi. Non succede altro.

L’Avellino incassa la terza sconfitta consecutiva, la seconda in casa nel giro di sei giorni. Anche stavolta dura contestazione e fischi a fine partita da part dei tifosi.