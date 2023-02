Avellino, ennesima figuraccia: a fine partita confronto D'Agostino-tifosi Clima teso ma pacifica contestazione della piazza che chiede rispetto

Al termine della partita persa contro la Virtus Francavilla, è andato in scena un serrato confronto tra la tifoseria biancoverde e il presidente Angelo Antonio D'Agostino all'esterno della Tribuna Montevergine. Clima teso, ma pacifica la contestazione della tifoseria irpina che chiede rispetto. Nel mirino proprietà, dirigenza, squadra e allenatore. D'Agostino non si è sottratto alle proprie responsabilità ma ha dovuto incassare le critiche che arrivano dopo il terzo ko consecutivo per i lupi, il secondo nel giro di una settimana al Partenio. Al termine del confronto le parti si sono lasciate con un applauso.