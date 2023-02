Avellino-Virtus Francavilla 0-1, Murilo: "Grande approccio alla gara" Le parole del match winner nella gara contro gli irpini

La Virtus Francavilla conquistano il primo successo in trasferta in questo campionato. I pugliesi vincono di misura contro l'Avellino di Massimo Rastelli grazie alla rete di Murilo nel primo tempo. La squadra di Calabro, dunque, centra la zona playoff raggiungendo quota 38 punti in classifica.

A parlare al termine del match è stato proprio l'autore del gol a favore dei biancazzurri: “In questa gara abbiamo rischiato tante volte, l'Avellino è una squadra forte. Abbiamo approcciato alla gara nel modo giusto, con la fortuna che questa volta è stata dalla nostra parte. Si può dire che i nostri sforzi siano stati ripagati. È proprio questo spirito qui che fa la differenza. Zona playoff? La Virtus Francavilla è una squadra ambiziosa. Noi proviamo a raggiungere il miglior posto in classifica”.