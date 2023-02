Avellino-Virtus Francavilla 0-1, Pane: "Difficile trovare parole" Le parole dell'estremo difensore biancoverde al termine del match

L'Avellino continua a cadere. La squadra di Rastelli, reduce dai ko contro Cerignola e Viterbese, va ko anche contro la Virtus Francavilla: termina 0-1 al “Partenio-Lombardi”. Gli uomini di mister Calabro portano a casa i tre punti grazie al gol di Murilo nel primo tempo. Dietro l'angolo, per i biancoverdi, c'è la gara al “Ceravolo” contro il Catanzaro: appuntamento sabato con fischio d'inizio alle 14:30.

Al termine della gara, ha parlato ai microfoni l'estremo difensore degli irpini Pasquale Pane: “Il calcio è fatto di episodi e oggi sono stati a favore della Virtus Francavilla. Non mi piace parlare di fortuna o sfortuna, ma c'è stato il rigore non segnato, la traversa quasi al termine e la parata di Avella. Ci sono state occasioni e tanti cross in mezzo, purtroppo però in questo momento ci gira male ed è anche difficile trovare parole per descrivere la situazione”.

“Sabato prossimo c'è il Catanzaro, squadra fortissima contro cui sapremo che non sarà faicle. Dobbiamo andare al “Ceravolo” e fare la nostra gara con compattezza e provando a portare a casa qualche punto. Inoltre, noi come squadra siamo sempre stati corretti. Oggi la Virtus Francavilla non si è comportata allo stesso modo, ma io non condanno nessuno”.