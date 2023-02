Avellino-Virtus Francavilla 0-1, Calabro: "Grande gara e ragazzi eccezionali" Così il tecnico dei pugliesi dopo la vittoria contro gli irpini

La Virtus Francavilla vince al “Partenio-Lombardi”. La squadra di mister Calabro porta a casa tre punti fondamentali in ottica playoff grazie al gol di Murilo nel primo tempo. I pugliesi, che non avevano mai vinto fuori casa, salgono a quota 38 punti in classifica. All'orizzonte, c'è la gara contro il Potenza.

Al termine del match, è stato proprio l'allenatore Calabro ad analizzare la gara: “Finora abbiamo peccato di malizia e furbizia fuori casa. I ragazzi ci tenevano a sbloccare questo dato e a fare una grande partita. Noi proviamo sempre a migliorare promettendoci di non ripetere determinate cose. Oggi i ragazzi sono stati eccezionali e continueremo ad andare avanti gara dopo gara. Oggi è giusto che loro festeggino, ma martedì al rientro voglio la stessa cattiveria di questa settimana”.