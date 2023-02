Avellino, in tre saltano il primo allenamento verso Catanzaro Differenziato per Di Gaudio

La squadra si è ritrovata questo pomeriggio allo stadio Partendo-Lombardi. Dopo una prima parte in sala video, in cui c’è stato anche un lungo confronto con il presidente Angelo Antonio D’Agostino, i biancoverdi hanno lavorato in campo con esercitazioni tattiche specifiche e partitella finale.

Federico Casarini e Marcello Trotta non si sono allenati per gestione dei carichi di lavoro.

Mamadou Tounkara non si è allenato per aver accusato sintomi influenzali.

Antonio Di Gaudio ha svolto allenamento differenziato.

Ramzi Aya e Jacopo Dall’Oglio hanno continuato il programma di terapie per smaltire i rispettivi problemi fisici.