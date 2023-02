Avellino: ecco date e orari dal 34° al 38° turno di Serie C La Lega Pro ha ufficializzato il calendario dei gironi fino alla diciannovesima giornata di ritorno

La Lega Pro ha pubblicato le date e gli orari delle gare di Serie C dalla quindicesima alla diciannovesima giornata di campionato. Naturalmente, i match possono essere soggetti a ulteriore variazione per esigenze organizzative e televisive. Nei fatti si completa il calendario con gli ultimi slot decisi a Firenze per la stagione regolare della terza serie nazionale 2022/2023.

Le sfide dei biancoverdi

30) Catanzaro - Avellino, sabato 4 marzo ore 17.30

31) Avellino - Foggia, domenica 12 marzo ore 17.30

32) Giugliano - Avellino, mercoledì 15 marzo ore 21

33) Avellino - Picerno, domenica 19 marzo ore 14.30

34) Taranto - Avellino, sabato 25 marzo ore 17.30

35) Juve Stabia - Avellino, domenica 2 aprile ore 17.30

36) Avellino - Turris, sabato 8 aprile ore 20.30

37) Fidelis Andria - Avellino, domenica 16 aprile ore 17.30

38) Avellino - Monterosi Tuscia, domenica 23 aprile ore 17.30

Clicca qui per il documento ufficiale