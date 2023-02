Avellino: campo ristretto e tattica, le ultime sugli infortunati Ripartenza a porte aperte per due giorni, ora porte chiuse fino alla partenza per Catanzaro

Seconda giornata di allenamenti verso la sfida con il Catanzaro, in programma sabato al "Ceravolo", per l'Avellino. Mattinata in palestra con esercitazioni specifiche a campo ristretto, nel pomeriggio focus su esercitazioni tattiche con partitella conclusiva: ci sono diversi rebus da risolvere in più reparti per Massimo Rastelli nella crisi tecnica e di risultati in cui è ricaduta la squadra irpina, proposta sabato scorso con il 3-5-2, poi modificato in corso d'opera lungo il match perso contro la Virtus Francavilla.

Le novità dall'infermeria

Rientro per Mamadou Tounkara, in gruppo dopo la giornata di riposo vissuta a causa di sintomi influenzali, e per Fabio Tito, assente all'apertura della preparazione per un permesso familiare. Conferma del lavoro differenziato per Antonio Di Gaudio, mentre Federico Casarini e Marcello Trotta non si sono allenati come accaduto già in avvio di settimana. "Per gestione dei carichi di lavoro", ha spiegato il club biancoverde nella nota ufficiale: l'obiettivo è, quindi, il ritorno in gruppo nelle prossime ore per il centrocampista e per l'attaccante, che ha chiuso l'ultima gara di campionato con il rammarico per il gol annullato nel finale. Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio restano ai box e limitati alle terapie: sempre più lunghi i tempi di recupero per il difensore e il mediano.