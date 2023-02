Avellino: Kanoute espulso, ecco quanto starà fuori l'attaccante La decisione del giudice sportivo per il senegalese e Idda, da rosso in Avellino-V. Francavilla

Mamadou Kanoute salterà le prossime due sfide di campionato dell'Avellino, la trasferta di Catanzaro e la gara casalinga con il Foggia. Il senegalese era stato espulso nel corso del match perso dai lupi contro la Virtus Francavilla: rosso al minuto 13 della ripresa nel confronto diretto con Riccardo Idda, espulso al pari dell'attaccante biancoverde dall'arbitro, Aleksandar Djurdjevic. In giornata è arrivata la squalifica di due giornate di campionato nei confronti dei due calciatori.

Le motivazioni dal comunicato del giudice sportivo

Squalifica per due gare effettive

Kanoute Mamadou Yaye (Avellino) per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario Idda Riccardo in quanto, dopo essere stato spinto più volte da questo ultimo, reagiva mettendogli le mani al collo senza stringere e, successivamente, spintonandolo con forza e facendolo cadere a terra. Nell’occasione l'avversario non riportava danni fisici e si rialzava dopo qualche secondo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

Idda Riccardo (Virtus Francavilla) per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario in quanto spingeva con forza, con entrambe le mani al petto, Kanoute Mamadou Yaye facendolo indietreggiare di un paio di metri e quindi si avvicinava una terza volta all'avversario con fare minaccioso, provocando la reazione violenta dello stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.