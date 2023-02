L'arbitro di Catanzaro-Avellino: due i precedenti con i lupi Ha già diretto una gara dei prossimi avversari degli irpini in stagione

Catanzaro-Avellino, gara valida per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C (girone C) e in programma sabato (ore 17.30) allo stadio "Nicola Ceravolo", sarà diretta da Simone Galipò della sezione di Firenze coadiuvato dagli assistenti, Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia e Marco Cerilli della sezione di Latina, con Giuseppe Mucera della sezione di Palermo quarto ufficiale.

Galipò ha già diretto i giallorossi in campionato

Il fischietto toscano ha arbitrato 16 gare in stagione (3 del girone A, 3 del girone B, 6 del girone C, una di Primavera 1, 2 di Primavera 2 e una di Coppa Italia Primavera). Galipò ha già diretto il Catanzaro nel corso del campionato 2022/2023, in uno dei minimi stop nel percorso da record dei giallorossi, in Audace Cerignola - Catanzaro 2-2 del 18 settembre scorso.

Due sfide con i lupi per Galipò

Sono due i precedenti con l'Avellino per Galipò: una sconfitta in Serie D (il 2-1 Aprilia sugli irpini del 14 novembre 2018) e un pareggio in Serie C (Fidelis Andria - Avellino 1-1 del 17 ottobre 2021).