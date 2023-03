Avellino senza Kanoute: occorre lo sprint a Casarini e Trotta, le ultime Si accelera verso Catanzaro con alcuni dubbi da sciogliere in allenamento

Quella di ieri è stata la giornata dei rientri in gruppo per Mamadou Tounkara dopo i sintomi influenzali accusati in avvio di settimana e per Fabio Tito da un permesso familiare. È arrivata la conferma, ovvia, dell'indisponibilità di Mamadou Kanoute dopo il rosso rimediato contro la Virtus Francavilla. L'espulsione costerà ben due turni di stop all'attaccante dell'Avellino e a Riccardo Idda, rei del comportamento tenuto al tredicesimo minuto della ripresa dell'ultimo match giocato al "Partenio-Lombardi".

Riposo per due giorni, ora l'accelerazione

Dopo due giorni di lavoro con la possibilità di stampa e tifosi di seguire l'allenamento dalla Tribuna Terminio, la preparazione dei biancoverdi proseguirà a porte chiuse fino alla partenza per Catanzaro. Sabato l'esame più complicato per i lupi contro la capolista, fermata però dall'Avellino con due pareggi in stagione, uno in campionato al "Partenio" e l'altro in Coppa Italia al "Ceravolo" (agli ottavi i giallorossi vinsero solo ai calci di rigore). Occorre l'accelerazione di Federico Casarini e Marcello Trotta. Anche ieri il centrocampista e l'attaccante non si sono allenati per gestione dei carichi di lavoro. Sembra imminente il ritorno in gruppo, ma oggi sarà giornata preziosa per capire le loro condizioni fisiche.

Le novità dall'infermeria

Antonio Di Gaudio appare, invece, destinato a un nuovo forfait. Nel momento del rilancio il siciliano ripiomba ai box, dove sono presenti da settimane Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio.