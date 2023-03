Prevendita biglietti Catanzaro-Avellino: i dettagli per il settore ospiti Gara in programma sabato al "Nicola Ceravolo" con calcio d'inizio alle 17.30

Via alla prevendita biglietti per la gara Catanzaro-Avellino, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma sabato al "Nicola Ceravolo" con calcio d'inizio alle 17.30. Tagliandi al costo di 12 euro più i diritti di prevendita per il settore ospiti dell'impianto sportivo calabrese.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Catanzaro – Avellino che verrà disputata sabato 4 marzo 2023 alle ore 17,30, è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro. I ticket a disposizione dei tifosi biancoverdi avranno un prezzo di € 12,00 più diritti di prevendita. Sarà possibile acquistarli online sul portale Go2 o presso i punti vendita autorizzati. La vendita dei biglietti è già attiva e terminerà alle ore 19,00 di venerdì 3 marzo 2023".