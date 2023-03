Avellino-Foggia, il Viminale valuterà "adeguati provvedimenti interdittivi" Stop alla vendita dei tagliandi fino alla decisione del Comitato di Analisi

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha invitato la Lega Pro a interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi per la sfida Avellino-Foggia, in programma domenica 12 (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi", e per altri 7 match fino alla valutazione del CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) per l'individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi, si legge nel documento ufficiale del 1° marzo pubblicato dal Viminale.

I dettagli dal dispositivo

Adotta la seguente determinazione

Gli incontri di calcio "Avellino - Foggia" (Serie C, in programma il 12 marzo 2023), "Monopoli - Fidelis Andria" (Serie C, in programma il 12 marzo 2023), "Enna - Nissa" (Eccellenza, in programma il 12 marzo 2023), "Igea Virtus - Siracusa" (Eccellenza, in programma il 12 marzo 2023), "Sorrento - Paganese" (Serie D, in programma il 12 marzo 2023), "Crotone - Catanzaro" (Serie C, in programma il 12 marzo 2023), nonché l'incontro di basket "Napoli Basket - Pallacanestro Varese" (Serie A/1, in programma il 5 marzo 2023), sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l'individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi.

Contestualmente si invitano le Leghe competenti ad interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi.