Catanzaro-Avellino: Rastelli recupera due pedine "Tutti uniti: venduti già 5428 tagliandi. Al momento siamo 7806": il dato presentato dai giallorossi

Federico Casarini e Marcello Trotta sono tornati in gruppo. Il rientro è avvenuto in giornata dopo tre giorni di assenza. Ecco quanto presentato dall'Avellino nel comunicato ufficiale in cui il club rende noto il lavoro svolto dai biancoverdi nella seduta sostenuta a porte chiuse al "Partenio-Lombardi". Vola via la gestione dei carichi di lavoro per il centrocampista e l'attaccante. Ora solo i lungodegenti, Ramzi Aya e Jacapo Dall'Oglio, restano out verso Catanzaro-Avellino, destinati all'ulteriore forfait (il mediano è sceso in campo per l'ultima volta nel match vinto contro il Pescara, l'ultimo del 2022).

L'evoluzione del modulo verso il "Ceravolo"

I lupi hanno svolto il classico lavoro di pre-rifinitura con esercitazioni tattiche specifiche e partitella finale: rebus modulo da sciogliere per Massimo Rastelli che, dopo aver puntato sul 4-3-3, si è affidato al 3-5-2 dal primo minuto con la Virtus Francavilla, poi rivisto nel 4-3-1-2 a gara in corso: soluzione che potrebbe ripresentarsi al "Ceravolo" di Catanzaro.

Già in 7806 nell'impianto sportivo, prevendita a gonfie vele

Il club giallorosso, che vive una stagione da record e che appare sempre più vicino alla promozione diretta in Serie B, ha reso noto l'ultimo dato dal botteghino. Sono stati venduti già 5428 biglietti per un dato complessivo di 7806 presenze certe nell'impianto sportivo per la sfida in programma sabato con calcio d'inizio alle 17.30: prevendita, quindi, a gonfie vele.