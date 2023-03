Laezza: "Indossare la maglia dell'Avellino è un privilegio" L'ex biancoverde è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Giuliano Laezza è stato ospite via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). L'ex difensore dell'Avellino, oggi protagonista nella Reggiana, si è espresso così sull'ex compagno di squadra in granata, Sonny D'Angelo, e sui biancoverdi: "Sonny è un grande amico, lo sento spesso. Parliamo di altro, non di Avellino, ma mi dispiace molto per la situazione che sta vivendo la squadra. - ha spiegato Laezza - Da fuori si fa sicuramente più fatica a capire e parlarne quando non sei dentro. Tante situazioni non le conosci, quindi mi limito a dire che è chiaramente un momento difficile. Bisogna compattare tutto l'ambiente, ricreare l'entusiasmo che può veramente fare la differenza ad Avellino".

"Le pressioni vengono cancellate dagli stimoli"

"È difficile, ma allo stesso tempo è un privilegio perché indossare una maglia così importante deve dare tanti stimoli. - ha aggiunto Laezza - Da una parte è pesante perché indossi una maglia importante, dall'altra però ricevi una carica che è altrettanto importante, quindi è per me è da vivere più come un privlegio che altro".

"In Emilia ambiente simile al sud"

"Reggio è una città un po' più tranquilla, ma allo stesso tempo c'è un clima molto bello come al sud. I tifosi si fanno sentire, ci sono sempre vicini. Abbiamo sbagliato una partita come quella col Fiorenzuola e abbiamo avuto un po' di critiche, ma è l'unica vera gara sbagliata".