Zullo: "Fase difficile per l'Avellino, ma c'è tutto per uscire dalla crisi" Il difensore del Giugliano: "Quella irpina è una piazza esigente e abituata ad altro"

Walter Zullo è stato ospite via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). Il difensore del Giugliano, ex Avellino, si è espresso così sui lupi: "Ricordo con piacere quell'annata (il riferimento alla prima delle due avventure in biancoverde, nella stagione 2012/2013, ndr). È stata molto significativa per me, per tutti. All'Avellino devo tanto. - ha spiegato Zullo - Comunque fa parte del mio percorso, una tappa importantissima. Ricordo con affetto il mister (Rastelli, ndr). Ho il piacere di giocarci contro quest'anno".

"Possono ottenere quello che sperano"

"Non saprei dire. All'interno delle dinamiche dello spogliatoio vanno considerati molteplici fattori. Avellino è una piazza molto esigente ed è normale che sia abituata a vivere altri palcoscenici, è normale che ci sia un po' di sconforto. Credo che sia il mister, sia lo staff che la proprietà, ci sia tutto per uscire da questo periodo e ottenere i risultati che comunque sperano".