Catanzaro-Avellino, ecco le probabili formazioni Moduli speculari per i due tecnici

Al "Ceravolo" con fischio d'inizio alle 17.30 va in scena Catanzaro-Avellino, match valido per la 30° giornata del campionato di Serie C, Girone C. Moduli speculari per Vivarini e Rasteli che dovrebbero affidarsi entrambi al 3-5-2. Ecco le probabili formazioni della sfida:

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Vandeputte, Sounas, Ghion, Verna, Pontisso; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivartini

Avellino (3-5-2): Pane; Moretti, Benedetti, Auriletto, Ricciardi, Matera, Mazzocco, D'Angelo, Tito; Russo, Marconi. Allenatore: Rastelli