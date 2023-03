Foggia, Somma: "Trittico per la posizione playoff. Avellino squadra forte" Il tecnico dei satanelli: "Ci vorrà velocità di pensiero, rispetto per tutti"

L'Avellino si ritroverà alle 15 per la prima seduta settimanale. Ripresa al "Partenio-Lombardi" per i lupi verso la sfida casalinga con il Foggia, reduce dalla vittoria (2-0) sulla Viterbese e dal 2 su 2 piazzato da Mario Somma sulla panchina dei satanelli. Il tecnico pontino, subentrato al dimissionario Fabio Gallo, ha determinato l'ulteriore allungo dei rossoneri, che si presenteranno in Irpinia con il terzo posto in classifica.

Avellino, Monopoli e Cerignola in serie per i satanelli

Proprio per la miglior posizione in chiave playoff il Foggia inizierà ad Avellino - domenica (ore 17.30) - un trittico di gare determinante. La squadra pugliese sarà ospite dei lupi prima di affrontare il Monopoli nel turno infrasettimanale e l'Audace Cerignola al "Monterisi" domenica 19. Dall'altra parte nel primo atto ci sarà un Avellino chiamato al rilancio per scacciare via la crisi dopo la quarta sconfitta di fila rimediata a Catanzaro.

Il tecnico rossonero: "Altissima velocità di pensiero"

"Avevo detto alla squadra che tecnicamente anche questa gara (con la Viterbese, ndr) era da scontro diretto visto che il valore dell'avversario era molto alto e che da queste quattro partite sarebbe venuto fuori poi quello che era il nostro destino a livello di classifica. - ha spiegato Somma nel post-gara di Foggia-Viterbese 2-0 - Saranno delle partite difficilissime, di altissima velocità di pensiero e con gli episodi che determineranno il tutto. Noi abbiamo grande rispetto degli altri e credo che gli altri abbiano grande rispetto di noi. Ho avuto modo proprio di recente l'opportunità di fare le telecronache di tutte e tre le squadre. Mi riferisco all'Avellino, al Monopoli e al Cerignola. Tra le altre cose ho fatto proprio la telecronaca di Cerignola-Monopoli. Sono tre squadre forti. Con caratteristiche diverse, ma sono tre squadre forti, molto forti. Saranno delle partite da giocare una alla volta con grande attenzione".