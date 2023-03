Avellino, la ripresa verso il Foggia: rientra Rizzo, ancora out Aya e Dall'Oglio La squadra si è ritrovata al Partenio per una seduta a porte chiuse

Quattro sconfitte consecutive con questo pesantissimo fardello sulle spalle l'Avellino si è ritrovato oggi pomeriggio al Partenio per riprendere la preparazione, a porte chiuse.

Un mese senza vittorie una crisi di risultati che ha fatto sprofondare in classifica gli irpini allo stato fuori anche dalla zona playoff.

La ripresa è stata scandita da una prima parte trascorsa in sala video poi i biancoverdi sono scesi in campo lavorando con esercitazioni a tema e concludendo la seduta con la classica partitella in famiglia.

Agostino Rizzo è ritornato ad allenarsi in gruppo.Ramzi Aya e Jacopo Dall’Oglio invece hanno continuato nel programma di terapie per smaltire i rispettivi infortuni.

E quella che è iniziata oggi è un altra settimana complicata per i lupi domenica attesi da una sfida estremamente complicata. Al partenio arriverà il foggia di mario somma squadra che vola e che si è presa il terzo posto in condominio con il pescara a quota 49.

In casa biancoverde non è più tempo di calcoli occorre giocare tutte le partite da qui alla fine per salvare il salvabile in una stagione finora decisamente mediocre.