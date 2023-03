Lega Pro, ecco le date dei playoff e dei playout Si comincia il 30 aprile, si chiude l'11 giugno

La Lega Pro ha ufficializzato le date dei playoff e dei playout del campionato di Serie C. Il primo turno dei playoff del girone in gara unica è fissato per domenica 30 aprile. Il secondo turno, sempre in gara unica, mercoledì 3 maggio. Playoff nazionali al via il 7 maggio con l'andata e ritorno l'11, secondo turno il 16 (andata) e 20 maggio (ritorno). A seguire le "final four", con l'andata delle semifinali il 24 maggio e ritorno il 28. La finale, sempre con gare di andata e ritorno, è in programma il 4 e 11 giugno. Quanto ai playout, due per girone, coinvolgeranno le squadre classificate dal quintultimo al penultimo posto (l'ultima retrocede direttamente in Serie D), e si giocheranno con gare di andata e ritorno tra il 6 e 13 maggio.