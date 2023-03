L'arbitro di Avellino-Foggia: ha già diretto un match dei satanelli in stagione Due i precedenti con i biancoverdi. La designazione per la trentunesima giornata

Avellino-Foggia, gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C (girone C), in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Mario Saia della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti, Giovanni Dell'Orco della sezione di Policoro e Matteo Pressato della sezione di Latina, con Mario Perri della sezione di Roma 1 quarto ufficiale.

Saia ha già incrociato i rossoneri: ko con il Pescara (0-4)

Saia ha arbitrato 16 gare in stagione (3 del girone A, 2 del girone B, 7 del girone C, una della Coppa Italia di Serie C e 3 di Primavera 1) e ha già diretto il Foggia nella stagione 2022/2023, il ko dei satanelli contro il Pescara nella quinta giornata di campionato (abruzzesi vincenti allo "Zaccheria" con il risultato di 4-0).

Sono due i precedenti con l'Avellino: il ko nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C 2021/2022 contro l'Ancona (0-1) e la vittoria ottenuta nella stessa annata sportiva a Taranto (0-1) nella stagione regolare della terza serie nazionale. Sempre due i precedenti con il Foggia: la sconfitta casalinga con il Pescara e il pari dei rossoneri contro il Taranto (1-1) nella Serie C 2021/2022.