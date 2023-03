Avellino, biglietto unico per Foggia e Picerno ma c'è una novità La prevendita è partita oggi alle 15

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista delle due prossime gare di casalinghe, sarà possibile per i tifosi biancoverdi acquistare un biglietto unico a prezzo scontato.

In linea con le politiche da sempre attuate dal club per avvicinare i giovani alla squadra e portarli allo stadio, ed avendo avuto notevoli riscontri in base ai dati raccolti dalla biglietteria, verranno ampliate le fasce di età dei biglietti ridotti fino agli under 25 (nati dal 01/01/1998). Oltre al ridotto per gli under 25 verrà alzata anche la fascia minima di riduzione da under 12 ad under 15 (nati a partire dal 01/01/2008). Resta invariata la fascia over 65 (nati prima del 31/12/1957).

Le gare oggetto dell’iniziativa saranno le seguenti:

Avellino – Foggia (12/03/2023)

Avellino – Picerno (19/03/2023)

Come acquistare il biglietto unico:

Presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, online sul sito https://sport.ticketone.it/ e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

martedì 7 marzo dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

da mercoledì 8 a sabato 11 marzo dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

domenica 12 marzo (giorno gara) dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio gara.

Costo del biglietto

Curva Sud

Intero € 15,00

Ridotto U.25/O.65/Donne € 12,00

Under 15 € 8,00

Tribuna Terminio

Intero € 23,00

Ridotto U.25/O.65/Donne € 18,00

Under 15 € 15,00

Tribuna Montevergine Laterale

Intero € 38,00

Ridotto U.25/O.65/Donne € 30,00

Under 15 € 23,00

I bambini nati dal 2017 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto/abbonamento, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Per quanto riguarda la gara Avellino-Foggia la vendita è esclusivamente rivolta ai settori dedicati ai tifosi locali. Resta sospesa, in attesa di provvedimenti definitivi la vendita relativa al settore ospiti.

Si raccomandano gli spettatori di recarsi al botteghino nei giorni precedenti alle gare al fine di evitare disagi dovuti ai tempi tecnici per l’erogazione dei servizi.

Il biglietto unico è acquistabile da tutti i tifosi biancoverdi senza la necessità di caricarlo sulla fidelity card “Finché Vivrò”.