Avellino: manca lo sprint tanto atteso dall'infermeria Le ultime su Aya e Dall'Oglio. Allenamento pomeridiano al "Partenio-Lombardi"

Gruppo al completo in casa Avellino a eccezione dei lungodegenti, Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio, ancora costretti ai box per il programma di terapie per smaltire i rispettivi infortuni. Come presentato nel corso dell'ultima conferenza stampa pre-gara, Massimo Rastelli sperava nel ritorno parziale, almeno sul terreno di gioco, per il difensore e il centrocampista proprio per la giornata di martedì. Invece, Aya e Dall'Oglio non firmano lo sprint immaginato alla vigilia di Catanzaro-Avellino.

Niente Dall'Oglio nel 2023, Aya è fermo dal 45' di Avellino-Latina

Lo staff medico spera di dare quanto prima l'ok per il cambio di passo delle due pedine ormai bloccate da settimane. Dall'Oglio non è ancora sceso in campo, in gara ufficiale, nel 2023. Aya è fermo dall'intervallo di Avellino-Latina.

Palestra, possesso palla e partitella

Seduta pomeridiana per i lupi: lavoro in palestra, poi sul sintetico del "Partenio-Lombardi" con esercitazioni di possesso palla a pressione e la classica partitella in famiglia per completare la sessione di allenamento. Si prospetta la difesa a 4 verso la gara con il Foggia in virtù della squalifica per Auriletto, espulso a Catanzaro.