Avellino a tutto campo tra difesa e attacco: le ultime dal Partenio-Lombardi Domenica (ore 17.30) la sfida casalinga contro il Foggia dopo quattro ko consecutivi

È stato un mercoledì di lavoro pomeridiano per l'Avellino al "Partenio-Lombardi". Testa alla sfida casalinga con il Foggia, in programma domenica (ore 17.30), con i lupi chiamati all'inversione di tendenza dopo le quattro sconfitte consecutive che hanno fatto volare via il rilancio firmato dalla squadra biancoverde subito dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato.

Niente sprint per Aya e Dall'Oglio: ancora terapie

Con la conferma di Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio ai box (lo staff tecnico sperava nel cambio di passo del difensore e del centrocampista in questa settimana, i due calciatori restano invece limitati a terapie e sono destinati, quindi, a un ulteriore forfait), i lupi hanno lavorato prima in palestra per poi sviluppare sul sintetico del "Partenio-Lombardi" esercitazioni specifiche relative a sviluppi offensivi e posizionamenti difensivi: obiettivo sulla doppia fase per la squadra agli ordini di Massimo Rastelli con la missione di uscire dal tunnel della crisi tecnica e di risultati.