Avellino: ricerca dell'equilibrio. Foggia senza un difensore al "Partenio" Si accelera verso la sfida in programma domenica (ore 17.30), valida per la trentunesima giornata

Lavoro su sviluppi offensivi e posizionamenti difensivi: così l'Avellino ha presentato la preparazione svolta nella giornata di ieri da parte del gruppo biancoverde agli ordini di Massimo Rastelli. È evidente la ricerca dell'equilibrio per scacciare via la crisi di risultati, nata all'improvviso quando la squadra, reduce da due vittorie consecutive, ottenute in modo netto, sembrava pronta ad allungare il passo ed è invece caduta in una spirale negativa, fatta di quattro ko di fila, che hanno determinato l'uscita dalla zona playoff a 8 turni dal termine della stagione regolare.

Linea a 4 in difesa, soluzione offensiva da calibrare

Rastelli studia la miglior formazione e si prospetta il ritorno alla difesa a 4 per la gara contro il Foggia. Il tecnico non potrà contare sullo squalificato Simone Auriletto e il possibile sostituto per confermare la linea a 3, Edoardo Sottini, non ha ancora fatto il suo esordio in maglia biancoverde. Presumibile, quindi, la linea a 4, ma con la scelta offensiva da prendere nell'ultima fase di preparazione. Nei turni precedenti l'obiettivo è stato di quello di riempire l'area con la seconda punta e la ricerca del punto di equilibrio potrebbe portare al 4-3-1-2. Dall'altra parte ci sarà un Foggia costretto a fare a meno di Alberto Rizzo, che contro la Viterbese ha rimediato il quinto giallo stagionale (stop di un turno).