Avellino: riecco un difensore in gruppo. Tre gare in una settimana al "Partenio" Foggia, Giugliano e Picerno: fase clou per riemergere in casa biancoverde

Ramzi Aya torna ad allenarsi con il gruppo. Quanto immaginato da Massimo Rastelli alla vigilia di Catanzaro-Avellino si realizza almeno per il difensore che riprende la preparazione con i compagni di squadra dopo settimane ai box. Solo terapie, invece, per Jacopo Dall'Oglio, ma anche per il centrocampista la speranza è che sia l'ultima fase di terapie. Seduta pomeridiana per l'Avellino con un'esercitazione collettiva di possesso palla e una partitella a tema e si è concluso con due esercitazioni parallele in cui la difesa è stata divisa dalla restante parte della squadra.

Nove punti in palio decisivi per il futuro stagionale

Domenica alle 17.30 con il Foggia, mercoledì alle 18 con il Giugliano, domenica 19 alle 14.30 con il Picerno: 3 gare in 7 giorni, tutte al “Partenio-Lombardi” perché Giugliano-Avellino resta nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari, stadio per i match casalinghi dei tigrotti, per l'occasione con i tifosi gialloblu nel settore ospiti e quelli biancoverdi in curva Sud.

È fase clou per l'Avellino, decisiva con 9 punti in palio che, di fatto, segnerà una stagione già ricca di passaggi chiave. È l'ultima occasione per i lupi, chiamati subito a scacciare via la crisi di risultati, il poker di sconfitte aperto il 12 febbraio scorso a Cerignola, quando la squadra di Rastelli sembrava lanciata verso un percorso diverso e di rilancio in chiave playoff, da vivere con il ruolo di mina vagante. Invece, a 8 turni dal termine della stagione regolare l'Avellino non occupa un posto utile per la post season, è distante un punto dalla decima posizione ed è lontana solo 5 punti dalla zona rossa. I biancoverdi dovranno determinare subito il cambio di passo nel trittico, di fatto, casalingo.