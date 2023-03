Zigoni: "Vedere l'Avellino in quella posizione mi stupisce" L'attaccante della Juve Stabia: "Sono passati tanti anni, ma il gol di Catanzaro resterà per sempre"

Gianmarco Zigoni è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). L'attaccante della Juve Stabia si è espresso così sull'Avellino: "Sono passati tanti anni, ma quel gol lì resterà per sempre. - ha affermato Zigoni - Avellino per me è stata importantissima, c'ho lasciato un pezzo di cuore. Ho grandissimi ricordi. soprattutto di quel gol a Catanzaro. Mi fa strano il periodo che sta vivendo l'Avellino. C'è Rastelli che ho avuto proprio quell'anno lì. È un allenatore molto esperto, che conosce molto bene questa categoria e poi dopo gli acquisti fatti a gennaio, con cui si sono rinforzati molto, mi fa ancora più strano che sono lì in classifica e fanno fatica a fare punti".

Sul 2023 della sua Juve Stabia

"Si è parlato molto fuori dal campo e questo, magari inconsciamente, ha destabilizzato un po'. - ha aggiunto la punta delle vespe - Per ora è un 2023 molto brutto con una sola vittoria. C'è stato il cambio dell'allenatore, un po' improvviso. Siamo rientrati con un punto da Pescara e speriamo che sia un trampolino di lancio per il ritorno alla vittoria".