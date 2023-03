Franco: "Mi meraviglio della fase che sta vivendo l'Avellino" Il centrocampista: "A Torre del Greco per essere di nuovo protagonista"

Daniele Franco è stato ospite in studio nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). Il centrocampista, girato in prestito dall'Avellino alla Turris nella sessione invernale di calciomercato, si è espresso così sui biancoverdi: "Per l'avventura fino a gennaio ad Avellino diciamo che non c'è motivo per dire che non funzionava qualcosa. - ha spiegato Franco - È una piazza esigente e volevo dimostrare il mio valore in una piazza così importante. Ho trovato un contesto difficile, scosso ancora dall'anno precedente con le scorie delle delusioni e volevano un calcio di un certo livello. Mi meraviglio come in questo momento stiano attraversando un periodo difficile".

La scelta di tornare a Torre del Greco a gennaio

"Ho sempre detto che la mia priorità era quella di tornare a essere protagonista e non mi sentivo di esserlo ad Avellino. Ho scelto di tornare a Torre del Greco perché era un'opportunità di crescita personale. Volevo dimostrare che ero il Franco di sempre nonostante avessi fatto un passaggio ad Avellino. Ho trovato un ambiente condizionato dalla posizione in classifica, ma sapevo il valore della squadra. È quello che mi ha spinto ad accettare questa sfida. C'erano delle scorie legate alla scelta di andare via. Me l'aspettavo e non mi sono interessato. Il mio compito era tornare quello di sempre. Facendo buone prestazioni ero sicuro che la piazza mi avrebbe supportato come in passato".