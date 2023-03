Giugliano-Avellino: Tribuna Montevergine condivisa, i dettagli Match in programma mercoledì (ore 18) al "Partenio-Lombardi"

Giugliano-Avellino a porte aperte: non c'erano più dubbi, ma arriva anche l'ufficialità da parte del club biancoverde con una nota in cui ha aggiornato la tifoseria sulle disposizioni per l'accesso al "Partenio-Lombardi" e per la prevendita dei biglietti, aperta dalle ore 17, relative alla gara in programma mercoledì con calcio d'inizio alle 18.

Curva Sud per i tifosi dell'Avellino, Tribuna Montevergine condivisa, ovvero "con la possibilità da parte di entrambe le tifoserie di poter acquistare i tagliandi", come si legge nel comunicato della società irpina, e settore ospiti per i supporter del Giugliano.

La prevendita

I biglietti sono acquistabili sul circuito Etes Ticketing (punti vendita e online da oggi fino alle 18 di mercoledì). A partire da lunedì lo saranno anche presso il botteghino del "Partenio-Lombardi" (lunedì e martedì dalle 14 alle 18, mercoledì dalle 10 alle 13). I bambini fino ai 14 anni, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Il costo dei biglietti

Il comunicato del Giugliano Calcio 1928

"La società comunica, dopo aver atteso tutte le disposizioni del caso da parte delle autorità preposte, che la gara tra Giugliano Calcio 1928 e U.S.Avellino 1912, valevole per la trentaduesima giornata di Serie C, Girone C, si disputerà a porte aperte. I settori dello stadio Partenio-Lombardi saranno divisi nella maniera seguente:

• Curva Nord "Settore Giugliano" è stata assegnata alla tifoseria del Giugliano Calcio 1928;

• Curva Sud "Settore Avellino" è stata assegnata alla tifoseria dell'U.S. Avellino 1912;

• La Tribuna Montevergine sarà promiscua, ci sarà quindi la possibilità da parte di entrambe le tifoserie di poter acquistare i tagliandi del suddetto settore, che sarà suddiviso in Tribuna Montevergine Centrale e Tribuna Montevergine Laterale.

Sarà possibile acquistare il tagliando della gara da oggi, venerdì 10 marzo, sin da questo momento, secondo le seguenti modalità: presso il circuito online della nostra biglietteria ufficiale Etes Ticketing, oppure presso Di Marino Bar e Tabacchi, rivenditore ufficiale del club, sito in Corso Campano 223. La tifoseria dell'U.S.Avellino 1912 potrà acquistare il biglietto tramite il circuito online Etes Ticketing, oppure presso i seguenti punti vendita autorizzati: Music Point, Via Cristoforo Colombo 15, Avellino (AV); DS Service Via S.Angelo 136, Mirabella Eclano, (AV); Tabacchi Romano, Vía Roma 1, Solofra (AV). Sara possibile inoltre, su indicazione delle autorità preposte, poter acquistare il tagliando della gara nella giornata di lunedì 13 marzo e di martedì 14 marzo dalle ore 14:00 alle ore 18:00, direttamente presso il botteghino dello stadio Partenio Lombardi di Avellino. Il giorno della gara, mercoledì 15 marzo, sarà possibile per entrambe le tifoserie acquistare i tagliandi direttamente al botteghino dello stadio Partenio-Lombardi dalle ore 10:00 alle ore 13:00. La vendita online presso il circuito Etes Ticketing, resterà attiva fino alle ore 18:00.

Di seguito il costo dei tagliandi:

• Curva Nord "Settore Giugliano Calcio 1928": 15€ compreso costi di prevendita;

• Curva Nord "Settore Giugliano Calcio 1928" ridotto donna e ridotto Over 70: 10€ compreso costi di prevendita;

• Curva Sud "Settore U.S.Avellino 1912": 15€ compreso costi di prevendita;

• Curva Sud "Settore U.S.Avellino 1912" ridotto donna e ridotto over 70: 10€ compreso costi di prevendita;

• Tribuna Montevergine Centrale Intero: 35€ compreso costi di prevendita;

• Tribuna Montevergine Centrale ridotto donna e ridotto Over 70: 30€ compreso costi di prevendita;

• Tribuna Montevergine Laterale: 25€ compreso costi di prevendita;

• Tribuna Montevergine Laterale ridotto donna e ridotto Over 70: 20€ compreso costi di prevendita;

• Gratuito l'ingresso per i bambini fino a 14 anni.

Sottolineamo che i possessori di Fidelity Card avranno il 10% di sconto sul costo dei tagliandi sopracitati".