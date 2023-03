Avellino, Rastelli: "Siamo realisti, servono punti per non essere risucchiati" Il tecnico biancoverde ha presentato la sfida di domani contro il Foggia

In vista del match tra Avellino e Foggia, previsto per domenica 12 marzo 2023 alle ore 17.30, valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Massimo Rastelli è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Sulla gara contro i pugliesi: “È una partita importante come lo sono tutte, visto il periodo che stiamo attraversando. Ho detto ai ragazzi di ripartire dai sessanta minuti di Catanzaro e di cercare, da quelle certezze, di fare ancora meglio. Affrontiamo un’ottima squadra che ha fatto una bella scalata, ha delle buone individualità ed è molto organizzata”.

Sul “limbo” in cui si trova attualmente l’Avellino: “Dobbiamo essere realisti, attenti e svegli a non metterci ulteriormente in grande difficoltà nel farci risucchiare in zone molto pericolose. Quattro sconfitte sono pesantissime, abbiamo portato a casa zero punti e quindi dobbiamo, a partire da domani, iniziare a far muovere nuovamente la classifica”.

Su come si affrontano tre gare in una settimana: “Bisogna necessariamente pensare ad una partita per volta, sapendo che quella più importante la affrontiamo domani e quindi cercherò di mettere in campo quelli che reputo i migliori interpreti per questo tipo di avversario”.