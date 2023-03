Le probabili formazioni di Avellino-Foggia: novità tra difesa e attacco Alle 17.30 il calcio d'inizio del match al "Partenio-Lombardi" per il 31° turno del girone C

Con la sola assenza di Dall'Oglio, lungodegente e ancora ai box, e degli squalificati, Auriletto e Kanoute: l'Avellino si avvicina così al match contro il Foggia, in programma alle 17.30 allo stadio "Partenio-Lombardi". Lupi chiamati al riscatto nel primo di tre match che la squadra biancoverde giocherà in 7 giorni nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. È l'ultima vera fase di rilancio per la stagione dell'Avellino, ricca di altalene emotive e tecniche. Nell'elenco dei convocati tornano Aya, rientrato in gruppo nell'ultima fase di preparazione al match con i satanelli, e Tounkara dopo lo stop per scelta tecnica alla vigilia della gara di Catanzaro.

La probabile formazione biancoverde

Rastelli dovrebbe riproporre la difesa a 4: una scelta determinata dall'assenza di Auriletto e dai dubbi sulla tenuta sui 90 minuti di Aya e Sottini, che non ha ancora fatto il suo esordio in maglia biancoverde. Pane tra i pali con la coppia Moretti-Benedetti al centro della difesa e con Ricciardi e Tito esterni: dovrebbe essere questa la linea difensiva. A centrocampo il trio Mazzocco-Casarini-D'Angelo con l'idea del ritorno a 3 anche in attacco con Marconi punta ed esterni Trotta e Russo.

L'assenza di Rizzo tra i satanelli

Somma non può contare su Rizzo e dovrebbe modificare solo la casella relativa al terzo di difesa. Il tecnico del Foggia, reduce dal 2 su 2 contro la Fidelis Andria e la Viterbese, riparte dalla solidità presentata da diversi elementi della squadra rossonera: su tutti Garattoni, Petermann, Schenetti, Costa e Ogunseye.