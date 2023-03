Di Gaudio rilancia l'Avellino al 90': 3-2 sul Foggia Lupi avanti di due gol e ripresi. Nel finale, sul 2-2, espulso Rastelli per proteste

Vince l'Avellino. Finale di 3-2 sul Foggia in un match dalle mille emozioni. Lupi avanti 2-0 con le reti di D'Angelo e Marconi nel primo tempo. Nella ripresa Ogunseye accorcia le distanze e poi firma il pari su rigore. Al 90' ci pensa Di Gaudio a regalare tre punti fondamentali per gli irpini.

Primo tempo

Nono minuto e Avellino in vantaggio: dal cross di Ricciardi nasce il colpo di testa di Marconi, traversa colpita per il nuovo colpo di testa, questa volta di D'Angelo per l'1-0 biancoverde. Gli irpini vivono un'ottima fase: Tito va vicino al raddoppio, ma trova la risposta di Thiam. I tentativi si rinnovano: Marconi ci prova al 29' e al 37' per poi andare a segno a pochi secondi dall'intervallo. Cross di Mazzocco, colpo di testa di Marconi per il 2-0 Avellino.

Secondo tempo

Al 60' il Foggia accorcia le distanze: Ogunseye va di girata per il 2-1. Cambia l'inerzia nel match: Moretti, dopo l'errore al quarto d'ora, commette fallo, secondo Saia, su Iacoponi. Calcio di rigore per i satanelli. Al 74' Ogunseye realizza la doppietta personale per il 2-2. Momento delicato per i lupi e a 4 minuti dal termine Saia estrae il rosso per Rastelli: proteste del tecnico, furibondo per un offside fischiato sulla corsa di Di Gaudio. Poco dopo Benedetti conferma il 2-2 sulla conclusione di Ogunseye. Al 90' ecco il nuovo vantaggio dell'Avellino: calcio d'angolo battuto da Tito, spizzata di Marconi, Di Gaudio si fa trovare prontissimo sul secondo palo per il 3-2. Ricarica emotiva per l'Avellino, che ottiene una vittoria preziosa nel primo di tre match in 7 giorni al "Partenio-Lombardi".