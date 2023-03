Avellino-Foggia 3-2, Somma: "Meglio aver fatto ora questi errori" L'allenatore rossonero: "L'arbitraggio? Ho fatto i complimenti"

Il Foggia va ko ad Avellino. Sotto di due gol trova il pari nella ripresa, ma nel finale arriva la rete di Di Gaudio. La gara, valida per la trentunesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 3-2. Si interrompe la striscia di 8 risultati utili della squadra allenata da Mario Somma, che resta a quota 49 punti in classifica.

"Non siamo scesi in campo nel primo tempo"

"Il primo tempo è stato nettamente a favore del'Avellino, noi non siamo scesi in campo. - ha affermato Somma nel post-gara - Con alcune correzioni siamo riusciti a recuperarla meritatamente e abbiamo avuto clamorosamente l'occasione del 3-2. La fiammata dell'Avellino ci sta sempre, ha delle individualità importanti. Da parte nostra è inevitabile che ci sia stata una reazione, perchè siamo una grande squadra. Abbiamo concesso tanto, ma se dobbiamo commettere errori, meglio averli fatti ora. L'arbitraggio? Ho fatto i complimenti per la direzione arbitrale di questa partita".

"Emergenza a centrocampo"

"Thiam? Ha fatto interventi importanti perchè è talmente forte che li fa sembrare semplici. Sul terzo gol, si può arrivare primo o dopo ma fa parte dell'episodio. Per me è il miglior portiere della Serie C. Riguardo la difesa, ci sono cose che si possono allenare e altre no. Inoltre, oggi a centrocampo eravamo in emergenza ed entro mercoledì non riusciremo a recuperare nessuno. Infine, voglio fare gli auguri a Battimelli, classe 2005, che oggi ha vissuto il primo esordio in prima squadra. Gli auguro tanti di questi giorni, non dal punto di vista del risultato ovviamente".