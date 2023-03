Avellino-Foggia 3-2, Rastelli: "Vittoria voluta. Grandissima prova dei ragazzi" L'allenatore biancoverde: "Testa alle prossime gare per dare un senso a questa stagione"

L'Avellino torna a vincere e lo fa contro il Foggia. Il big match della trentunesima giornata è terminato con il risultato finale di 3-2. Gli irpini chiudono in doppio vantaggio la prima frazione di gioco con le reti di D'Angelo e Marconi. Nella ripresa, i rossoneri ristabiliscono la parità con una doppietta di Ogunseye. È nel finale che i biancoverdi non demordono e trovano il gol vittoria, segnato da Di Gaudio al 91'. Testa al turno infrasettimanale contro il Giugliano: mercoledì, di fatto nuovamente tra le mura amiche, sarà calcio d'inizio alle 18.

"Bravi a rimetterci in partita anche dopo il 2-2"

"É stata una grande partita contro una grande squadra. Non era facile vincere una gara così dopo quattro ko consecutivi. - ha spiegato Massimo Rastelli nel post-gara - Qualche ragazzo aveva perso un po' di lucidità e abbiamo permesso al Foggia di accorciare le distanze. Siamo stati bravi a rimetterci in partita e non demoralizzarci. I cambi hanno dato quell'energia che ci voleva, noi non volevamo assolutamente arrenderci e abbiamo portato a casa la vittoria”.

"L'espulsione? Arrabbiato per il fuorigioco segnalato"

“I ragazzi sono stati bravi a reagire sull'aspetto nervoso. È stata una vittoria voluta e il 2-2 avrebbe potuto ammazzarci. Sono contento per Ricciardi, che sta cercando di trovare la sua continuità e in ogni gara sta migliorando.La mia espulsione? Mi sono solo arrabbiato tantissimo per il fuorigioco segnalato sull'azione di Di Gaudio. Ora ci sono le tre gare interne e ho detto ai ragazzi che in queste altre gare che restano da giocare possiamo dare un senso a questa stagione. Dall'Oglio? Non rientrerà nemmeno questa settimana”.