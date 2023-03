Avellino-Foggia 3-2, Tito: "Non dobbiamo esaltarci, testa al Giugliano" Il centrocampista è stato premiato per le cento presenze in maglia biancoverde

L'Avellino conquista una vittoria al cardiopalmo contro il Foggia. Gli irpini, che hanno chiuso il primo tempo con il risultato di 2-0 con i gol di D'Angelo e Marconi, si sono fatti riacciuffare dagli ospiti con una doppietta di Ogunseye. Ma nel recupero è Antonio Di Gaudio a stabilire il risultato finale, il 3-2. La formazione di Rastelli torna ad assaporare i tre punti dopo i quattro ko consecutivi. L'Avellino sale a quota 39 punti in classifica e punta la zona playoff.

100 in biancoverde: "Modo migliore per festeggiarle"

"Non c'era momento migliore per festeggiare. - ha spiegato Fabio Tito nel post-gara - Ci stavamo complicando la vita da soli, stasera Di Gaudio ci ha regalato una serata differente. Ma non dobbiamo esaltarci, mercoledì contro il Giugliano dobbiamo dare ancora di più. Oggi, nel primo tempo, ho effettuato due tiri che sarebbero potuti essere gol. Ma l'importante per noi era solo vincere dopo un momento negativo”.

"Vogliamo il massimo dal fine di stagione"

“La società mi ha confermato e mi sono messo sotto seppur non partendo al meglio. L'infortunio? Ho insistito per giocare. Mi dispiace per gli ultimi mesi della scorsa stagione dove non ho dato il cento per cento, ma avevo il covid e non ho potuto fare altrimenti. Ora sono contento per come sta procedendo questo campionato a livello personale e spero di risalire insieme a tutti i miei compagni. Mi auguro che giorni come questi ce ne siano altri duecento”.