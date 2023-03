Avellino-Foggia 3-2: tabellino e voti dei lupi, tre punti d'oro Rilancio biancoverde per la zona playoff dopo quattro sconfitte consecutive

L'Avellino ritrova il sorriso nel primo di 3 match al "Partenio-Lombardi" in 7 giorni. Doveva arrivare la vittoria scacciacrisi ed è arrivata con D'Angelo, Marconi e Di Gaudio a segno nel 3-2 sul Foggia, a cui non basta la doppietta di Ogunseye per allungare la striscia di risultati utili consecutivi (8 prima del match contro i lupi). La vittoria garantisce il ritorno sulla zona playoff.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentunesima Giornata

Avellino-Foggia 3-2

Marcatori: 9' pt D'Angelo (A), 47' pt Marconi (A), 14' st, 29 st rig. Ogunseye (F), 45' st Di Gaudio (A)

Avellino (4-3-3): Pane 6; Ricciardi 6, Moretti 5, Benedetti 6,5, Tito 6,5; D'Angelo 6,5 (15' st Matera 6), Casarini 6, Mazzocco 6 (30' st Maisto 6); Russo 5 (47' st Aya sv), Marconi 7,5, Trotta 5 (30' st Di Gaudio 7,5). All. Rastelli 6,5. A disp. Marcone, Rizzo, Sottini, Garetto, Gambale, Tounkara.

Foggia (3-5-2): Thiam; Rutjens, Kontek (15' st Leo), Di Pasquale; Garattoni (30' st Bjarkason), Frigerio (1' st Peralta), Petermann, Odjer (49' st Battimelli), Costa; Iacoponi (49' st Markic), Ogunseye. All. Somma. A disp. Nobile, Pirrò, Vacca, Schenetti, Agnelli, Capogna.

Arbitro: Saia

Ammoniti: Garattoni (F), Costa (F), D'Angelo (A), Ogunseye (F), Mazzocco (A), Di Gaudio (A)

Espulso: al 41' st Rastelli (A) per proteste

Angoli: 4-8

Recupero: 2' pt