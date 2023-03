L'arbitro di Giugliano-Avellino: un solo precedente con entrambe le squadre Mercoledì (ore 18) la sfida tra i tigrotti e i lupi al "Partenio-Lombardi"

Giugliano-Avellino, gara valida per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C (girone C) e in programma mercoledì (ore 18) allo stadio "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Eugenio Scarpa della sezione di Collegno, coadiuvato dagli assistenti, Marco Belsanti della sezione di Bari e Massimiliano Bonomo della sezione di Milano con Giuseppe Vingo della sezione di Pisa quarto ufficiale.

Le sfide con Scarpa arbitro dei match di Avellino e Giugliano

Scarpa ha diretto 17 gare in stagione (3 del girone A, 4 del girone B, 5 del girone C, 2 di Primavera 1, una di Primavera 2 e 2 di Coppa Italia Primavera). Ha già arbitrato una sfida del Giugliano, il 2-0 dei tigrotti sulla Virtus Francavilla (2 ottobre 2022) ed è l'unico precedente con la squadra gialloblu. Un solo match con Scarpa arbitro anche per l'Avellino, in Serie D l'1-1 sul campo del Città di Agnani (20 gennaio 2019).

Le designazioni per il 32° turno

Serie C - Girone C

Messina - Pescara: Mirabella

Foggia - Monopoli: Gigliotti

Giugliano - Avellino: Scarpa

Latina - Potenza: Centi

Picerno - A. Cerignola: Caldera

Turris - Gelbison: Monaldi

V. Francavilla - Juve Stabia: Lovison

Viterbese - Taranto: Turrini

F. Andria - Crotone *

Catanzaro - Monterosi *

* in attesa di comunicazione