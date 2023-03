Giugliano-Avellino: la decisione del giudice sportivo per Rastelli Tigrotti nel derby senza il massaggiatore, Pasquale Calise, espulso nel derby con la Juve Stabia

Massimo Rastelli è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo. A quattro minuti dal termine di Avellino-Foggia, dopo la segnalazione errata di fuorigioco sulla posizione in corsa di Antonio Di Gaudio, lanciato a rete, il tecnico biancoverde è stato espulso per proteste dal direttore di gara, Mario Saia di Palermo. Rastelli non sarà, quindi, in panchina mercoledì per la sfida Giugliano-Avellino. Con i gialli rimediati nel match coi satanelli entrano in diffida anche Davide Mazzocco e Sonny D'Angelo: quarto giallo stagionale al pari di Federico Casarini, Manuel Ricciardi e Agostino Rizzo. Il Giugliano perde per un turno il massaggiatore, Pasquale Calise, espulso durante il derby perso dai tigrotti a Castellammare contro la Juve Stabia.

Il comunicato della Lega Pro

Squalifica per una gara effettiva

Rastelli Massimo (Avellino) per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione e, alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

Squalifica per una gara effettiva

Calise Pasquale (Giugliano) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo spintonava con fare minaccioso, in occasione del suo intervento per medicare un calciatore della propria squadra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13 comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.